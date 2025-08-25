В настоящее время 20 предприятий региона аккредитованы для поставок пищевой продукции в КНР.

Основу экспорта составляют целлюлоза, мясная, молочная, кондитерская и алкогольная продукция. Из Поднебесной Гомельщина в основном импортирует промышленные товары: части к двигателям внутреннего сгорания, станки для обработки металла, механические устройства для разбрызгивания или распыления и другие.

Иван Крупко также назвал перспективные направления сотрудничества: поставка качественных продуктов питания гомельских производителей, продукции деревообработки и минеральных удобрений, реализация совместных проектов, в том числе сфере сельского хозяйства.

В целях подробного ознакомления с потенциалом юго-восточного региона Беларуси партнеров из Китая пригласили на Гомельский экономический форум, который пройдет в сентябре.

Гомельщина официально