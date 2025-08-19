На Гомельщине работает 1141 учреждение общего среднего образования, 7 вузов, 36 профессионально-технических учебных заведений. В прошлом учебном году 579 выпускников школ получили аттестаты особого образца, в копилке юго-восточного региона 235 стобалльных сертификатов централизованного экзамена.

На встрече было отмечено, что в Беларуси каждый имеет право на бесплатное образование, наши учебные заведения востребованы среди иностранных граждан, успешно работают инновационные лаборатории и исследовательские центры. Сохранение профессионально-технического и среднего специального образования позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов.

«В нашей стране делается многое, чтобы молодежь смогла реализоваться в Беларуси и заявить о себе на мировой арене», – подчеркнул глава региона.

Медики смогли задать губернатору интересующие вопросы.

Гомельщина официально