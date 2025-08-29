Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль.



О готовности учреждений образования к новому 2025/2026 учебному году проинформировала заместитель начальника отдела образования райисполкома Наталья Козырева. «Отрасль образования района включает в себя 40 учреждений, в которых образовательным процессом охвачено 3869 обучающихся, из них 3093 – учащиеся школ. Впервые за парту сядут свыше 270 первоклассников. Проведена масштабная работа по ремонту и благоустройству учреждений, обеспечению достойных условий для подвоза, питания детей, организована безопасность, закуплено новое оборудование, – обозначила Наталья Викторовна. – Следует отметить, что, кроме средств, которые выделены на подготовку к новому учебному году из бюджета, большой вклад внесен родителями, шефами и спонсорами». Этапы подготовки учреждений были рассмотрели в подробностях.



«Все учреждения образования своевременно провели подготовку к новому учебному году и получили паспорта готовности. Для ребят созданы все необходимые условия для получения знаний и развития творческих способностей», – отметил Валентин Ундруль.



Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц за шесть месяцев текущего года и осуществлении административных процедур рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Елена Потепалова.



Какие принимаются меры по предотвращению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, доложил начальник отдела внутренних дел райисполкома Александр Мисников.