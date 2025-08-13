Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай провел на базе Узовского сельисполкома выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности начальника РОЧС Сергей Козлов. Он провел с приглашенными жителями сельсовета профилактическую беседу по недопущению пожаров и продемонстрировал тематический фильм.

В ходе заседания оказано содействие в трудоустройстве гражданам, проживающим на территории сельсовета и не занятым в экономике. Вакансии были предложены представителями РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», Буда-Кошелевского ПМС и других организаций. Соискателям были выданы направления на прохождение медкомиссии и дальнейшее трудоустройство.