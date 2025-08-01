На каких пляжах Беларуси на предстоящей неделе лучше не купаться, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты провели 593 исследования проб воды из водоемов. В 20 случаях выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Купание приостановлено, но водный спорт разрешен на пляже «Западный» на реке Сож (Гомель).

По-прежнему действуют ранее введенные ограничения. Нельзя купаться и заниматься водным спортом на пляже «Обкомовский» (Гомель), правобережных зонах отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома №9 по ул.Советской), зоне купания №2 на озере Юбилейное (Гродно), пляжах на Днепре — в Жлобине, у Центра олимпийского резерва, в агрогородке Полыковичи.

Купание детей и взрослых приостановлено, но водный спорт разрешен на Центральном пляже и пляже в урочище «Лососна» в Гродно, на реке Неман, а также пляже на Днепре в Жлобине, парке «Приднепровский».

Временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен) в зоне отдыха на улице Октябрьской Революции (Брест), пляже «Восток» на реке Мухавец (Брест), озерах Белое (поселок Белое Озеро и база отдыха ж/д), Рогозянское (поселок Берестье), Меднянское (деревня Медно), Гусиное (агрогородок Кадино), пляже санатория «Сосны» (река Припять), на пруду у агрогородка Луцковляны, пляжах на Днепре и Печерском водохранилище (Могилев).

Вместе с тем снят запрет на купание и водный спорт на пляже №3 на реке Сож (агрогородок Литвиновичи).