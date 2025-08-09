Сегодня возле районного Дома культуры по инициативе Буда-Кошелевского РОО «Патриоты Беларуси» совместно с представителями ТЦСОН было организовано мероприятие для детей #МамаПапаПати.

Ребята изготавливали открытки, резвились на батуте, стреляли из пневматической винтовки, играли в морской бой, могли проверить свою меткость в дартсе, играть с мячом, попрыгать на скакалке. Также они рисовали символы Республики Беларусь, участвовали в эстафете, баловали себя сладостями, игрушками и аквагримом. Одним словом, все участники весело провели время с друзьями и родителями. В завершении мероприятия они собрались за сладким столом.