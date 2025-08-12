О вспышках предпоследнего класса мощности на небесном светиле сообщает ТАСС со ссылкой на российский Институт прикладной геофизики.

Это явление зафиксировано в ночь на 12 августа. Общая продолжительность вспышек на Солнце составила 43 минуты. Ученые Института прикладной геофизики предостерегли, что вспышки могут достигнуть самого высокого класса Х и уточнили:

– В 03:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W89) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 34 минуты и в 04:23 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N05W89) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 9 минут.

Если белорусы в ближайшие часы и дни почувствуют себя плохо, тому есть веские основания – «цунами» солнечной активности. По информации астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные бури на Земле.

Карта наблюдений за «космической погодой», которую ежедневно обновляют ученые, на 12 и 13 августа окрашена в опасный оранжевый цвет, что соответствует колебаниям магнитосферы нашей планеты в 4 из 9 возможных баллов и близко к магнитной буре уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на последний месяц лета можно найти по ссылке.

1prof.by