Работа в Департаменте охраны требует не только бдительности и ответственности, но и сплоченности всего коллектива. Особую роль здесь играют те, кто обеспечивает кадровую стабильность и защиту государственных секретов. В Буда-Кошелевском отделении Департамента охраны Министерства внутренних дел эти задачи выполняют Наталья Авдашкова и Виктория Цугаева.

Кадры решают всё

Наталья Авдашкова, уроженка д. Броды, в Департамент охраны пришла в феврале 2024 года, начинала дежурным пульта управления. В ее обязанности входили передача информации дежурным группам, контроль за охраняемыми объектами и координация работы сотрудников. И хотя раньше она трудилась в сельском хозяйстве, но быстро освоила новую сферу и решила развиваться дальше.

С апреля текущего года Наталья Александровна работает в должности специалиста по кадрам. Теперь она занимается учетом личного состава, оформлением приема, переводов и увольнений, ведением личных дел сотрудников.

– Работа новая, но интересная, – признается Наталья Александровна. – Важно все делать по правилам. Я постоянно сверяюсь с нормативно-правовыми актами и консультируюсь с коллегами.

Начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел капитан милиции Сергей Гулевич подчеркнул, что карьера любого специалиста начинается с отдела кадров. По его словам, немалый вклад Наталья Авдашкова вносит в комплектование личного состава, что является решающим аспектом для эффективной работы любого учреждения.

К слову, Наталья Александровна – заботливая мама двоих детей. Старший сын Костя, одиннадцатиклассник, увлекается техникой: недавно получил права на мопед и в будущем мечтает сесть за руль автомобиля. Младшая дочь Ксения – творческая личность: рисует, шьет, мастерит поделки. В свободное время семья любит выезжать на природу или гулять по городу, муж и сын часто отправляются на рыбалку.

Несмотря на то, что в кадровой службе Наталья недавно, упорство и ответственный подход помогают ей осваивать новые задачи, а надежный семейный тыл и поддержка коллег придают уверенности в том, что все у нее получится.

Зона особой ответственности

Виктория Цугаева занимает должность старшего инспектора по защите государственных секретов с 2016 года. Как и Наталья Александровна, начинала дежурным пульта управления. После этого около года работала в СП «Амипак»-ОАО, но затем вернулась в Департамент охраны. Сегодня она отвечает за одно из ключевых направлений, которому посвятила уже почти десятилетие.

В обязанности Виктории Ивановны входят: организация и контроль защиты государственных секретов, ведение делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц, обеспечение своевременного прохождения и исполнения документов. Она также проводит инструктажи по соблюдению режима секретности, а по вопросам предоставления сотрудникам допуска и доступа к государственным секретам тесно взаимодействует с Натальей Авдашковой.

– В нашей работе важна точность, – делится Виктория Цугаева. – Каждый документ должен быть учтен, каждый запрос – обработан в установленные сроки. Но когда процесс отлажен годами, а коллектив работает как часы, оперативно решаются даже самые сложные задачи.

Как отметил Сергей Гулевич, на Виктории Ивановне лежит огромная ответственность, справиться с которой под силу не каждому. В ее работе малейшая ошибка чревата серьезными последствиями, а потому требуется особая внимательность. С этими задачами она отлично справляется.

Примечательно, что первое образование Виктории никак не связано с текущей деятельностью. Она окончила Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «Туризм и гостеприимство». Правда, в этой сфере поработать не довелось. Свой профессиональный путь начала именно в Департаменте охраны, а позже прошла переподготовку на юриста в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины.

Кстати, родилась Виктория в аг. Коммунар и после окончания БГУФК могла остаться в Минске, но все же вернулась в родные края. Сейчас она воспитывает двоих детей: семилетнего Тимофея и трехлетнюю Есению.

– Коллектив у нас сложился крепкий, многие работают вместе годами, – говорит Виктория. – С Натальей, например, мы сразу нашли общий язык: она человек ответственный и внимательный к деталям, а это в нашем деле крайне важно.

Наталья Авдашкова и Виктория Цугаева – пример профессионалов, у которых на первом месте – ответственность, дисциплина и преданность делу. Их труд, будь то работа с кадрами или защита государственных секретов, – это важный вклад в безопасность и эффективность работы Департамента охраны. А крепкий коллектив, взаимовыручка и поддержка руководства помогают им добиваться высоких результатов.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора

