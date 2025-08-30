В связи с высокой угрозой возникновения пожаров вследствие неблагоприятных погодных условий и установившимся III классом пожарной опасности по условиям погоды, на территории лесного фонда Буда-Кошелевского опытного лесхоза введено ограничение на посещение лесов.

Ограничено нахождение граждан в лесах и на торфяниках лесного фонда на территории Буда-Кошелевского района, за исключением работников государственной охраны, контрольно-надзорных органов, лиц, оказывающих услуги по заготовке и вывозке древесины.

В случае обнаружения вами возгорания или лесного пожара, незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или специалистов Буда-Кошелевского опытного лесхоза по телефону 8(02336) 7-52-71 или МЧС по телефону 101!