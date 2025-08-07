Лето близится к финишу. И все меньше времени остается до начала нового учебного года. А чтобы процесс обучения детей максимально комфортным, важно выбрать качественную одежду и обувь к школе. Рекомендации родителям дали гигиенисты.



Советы разместил в Telegram-канале Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Эксперты обратили внимание, что одежда для школьника должна отвечать не только установленному деловому стилю, но и быть легкой, мягкой, удобного покроя, безопасной для здоровья. Кроме того, школьная форма должна обеспечивать тепловой комфорт, соответствовать возрасту и размерам школьника, а также быть удобной не только, когда ребенок сидит за партой, но и при ходьбе.

Гигиенисты рекомендуют родителям при выборе школьной формы все же отдавать предпочтение моделям одежды из натуральных материалов – в приоритете лен, хлопок, шерсть. Из искусственных материалов обеспечить комфорт ребенку сможет разве что вискоза, предупреждают специалисты.

– Изделия костюмного ассортимента для учащихся лучше покупать с вложением химических волокон до 55%, в блузки и сорочки – до 30%. В этом случае ребенок будет чувствовать себя комфортнее всего, – пояснили в РЦГЭиОЗ.

Внимание родителей обращают на тот факт, что школьная форма из синтетических материалов может использоваться лишь для непродолжительной носки, скажем, во время торжественной линейки или школьного праздника. Одежда из синтетики плохо пропускает воздух, дети в ней потеют, к тому же такие ткани способны вырабатывать статическое электричество, накапливать продукты обмена и впитывать жир с поверхности кожи. Именно по этим причинам в синтетике дети изнывают от жары весной и летом и мерзнут осенью и зимой.

Также родителям рекомендуют формировать школьный лук из многокомпонентных костюмов – купить пиджак, жилет, юбку/брюки, блузку/гольф или набор сорочек для мальчиков. Компоновать элементы одежды школьник сможет с учетом температуры окружающей среды и времени года. Покрой выбирают свободный, чтобы одежда не сковывала движения учащегося. Иначе у активного школьника велик риск получить травму.

Что касается обуви школьника, то отдать предпочтение стоит моделям из натуральной кожи с гибкой подошвой. Высоту каблука лучше выбрать для детей 6-7 лет не более 2 см. Если покупаете закрытую обувь, то обратите внимание, чтобы в туфлях и ботинках прокладка была без искусственных или синтетических материалов.

Родителей призывают не забывать и о том, что кроссовки относятся к спортивному виду обуви. Для повседневной носки они не годятся, а предназначены именно для занятий физкультурой.

