В Варшаве планируется встреча представителей польской, украинской спецслужб, других западноевропейских структур и белорусской оппозиции. Главная тема обсуждений за закрытыми дверями – не допустить размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси. На обозрение же общественности представят конференцию «Новая Беларусь» и марш по центру города.

По итогам мероприятий стоит приготовиться к очередной порции лжи, ведь вранье является брендом белорусской оппозиции. Эти люди врут по любому поводу и без него, иначе их перестанут подкармливать грантами. Главная в этом деле – их предводитель Светлана Тихановская. Наверное, в жизни никто не лгал столько раз, сколько она. Взять, например, возбужденное в 2021 году против нее и других оппозиционеров уголовное дело по так называемому «координационному совету». О дате, времени и месте разбирательства ее и других фигурантов уведомили 3 января 2022 года через портал судов общей юрисдикции. Однако Тихановская не только не явилась в суд, но и утверждала, что о нем она узнала из средств массовой информации. Пресс-службе Минского городского суда не составило труда опровергнуть ее слова.

Но это мелочи по сравнению с тем, как Светлана и ее соратники лгут, когда вопрос касается денег. Возьмем заявление литовского депутата Ремигиюса Жемайтиса, сделанное в 2021 году. В нем сообщалось, что содержание Тихановской обходится государственной казне в 400 тыс. евро в год. Светлана не удосужилась ответить, позволив заступиться за себя соратнику по оппозиции Франаку Вячорке, который внятно ничего не смог объяснить по данному вопросу. Кстати, в Литве весной 2025 года собирали подписи под онлайн-петицией с требованием прекратить финансирование экс-кандидата в президенты Беларуси. В партии Mes Lietuva подсчитали, что за время нахождения Тихановской в стране из бюджета на нее было потрачено почти 2 млн евро.

А еще в 2021 году Тихановская давала интервью журналисту Гордону. Тот попросил рассказать, под давлением ли она 11 августа 2020 года покинула Беларусь или нет. Оппозиционерка не стала отвечать, сказав, что еще не время. Но после того, как побывала в Госдепе США, встретилась с западноевропейскими политиками, заговорила на эту тему. Точнее, стала нагло врать. Якобы и угрозы были, и манипуляции детьми. Развенчал наглую ложь Президент Александр Лукашенко. Вот его слова, сказанные в 2021 году: «Она пришла к генералу Павлюченко и попросила его передать Президенту, что хочет уехать. Я говорю: пусть едет. И это после того, как хотели сжечь в штабе. Я приказал тогда Валерию Вакульчику: снимай «Альфу» и защити этот дом. Ведь сожгут же, негодяи, а нас потом обвинят».

Однако и тогда не все поверили в слова Главы государства, который не только позаботился о том, чтобы лидер оппозиции без проблем доехала до литовской границы, а еще и 15 тысяч евро по ее просьбе выделил из казны. Никакой благодарности от Тихановской в его адрес, естественно, не последовало. Светлана по методичке литовских и американских спецслужб продолжила лгать о том, как она уезжала из Беларуси.

В 2025 году Тихановская с соратниками по-прежнему говорит о диктатуре, режиме и мучениях, которых в Беларуси нет и никогда не было. И вот на днях на телеканале ОНТ вышел фильм «Правда против лжи», где отчетливо видны кадры признаний Тихановской, что на нее не оказывалось никакого давления при желании покинуть страну. Есть и видео, подтверждающее не только это, но и то, как Павел Латушко собирался поджечь офис оппозиции и избавиться тем самым от Светланы и всех, кто ее поддерживал.

Но даже после стопроцентных доказательств лжи Тихановская продолжает настаивать на своем, утверждая, что в фильме все неправда. Якобы и конверт с деньгами еще не открывала (но получение его уже не отрицает!), и голос на видео не ее. Как тут не вспомнить фильм «Гостья из будущего», где главная героиня сказала в адрес мужчины, обманувшего ее и других детей: «Нет, ребята, его уже не перевоспитать». Фраза вполне применима к Светлане. Тихановская, прочно подсевшая на деньги от западных спецслужб, всегда будет говорить то, что они ей скажут. Но главного не понимает: для них она – всего лишь говорящая голова, не более. И когда будет нужно, американские и другие спецслужбы заменят ее голову на другую. А такое время не за горами – недоброжелатели нашей страны однозначно будут готовиться к новым президентским выборам.

Евгений Коновалов