Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.



«Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет», — обратил внимание белорусский лидер в начале встречи. Он подчеркнул готовность Беларуси сотрудничать с Ираном по всем направлениям — от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества. «Здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо народов двух стран», — сказал Александр Лукашенко.

