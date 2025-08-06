В Беларуси более 300 видов инвазивных растений, но наиболее опасными признаны борщевик Сосновского и золотарник канадский. Именно с этими растениями в Гомельской области борются активнее всего.

Помимо вреда для природных экосистем и снижения продуктивности сельхозугодий, инвазивы признаны опасными для здоровья человека и животных: вызывают ожоги, и острые аллергические реакции. Распространяясь быстрее других растений, они уменьшают урожай ягод и грибов, приводят к вымиранию и исчезновению редких видов, многие из которых являются нашим национальным достоянием.

По данным областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, в начале 2025 года на территории Гомельской области зарегистрировано 331 место произрастания борщевика на общей площади более 80 гектаров и 564 места произрастания золотарника на площади 296 гектаров. В рамках Года благоустройства по всей Беларуси была усилена работа по сокращению популяций вредоносных видов.

В настоящее время все зарегистрированные места произрастания инвазивов обработаны гербицидами или механическим способов (распашка, кошение). Некоторые территории для усиления эффекта были обработаны дважды.

Несмотря на предупреждения экологов, жители региона продолжают выращивать золотарник канадский как декоративное растение на клумбах, в палисадниках и на кладбищах. Поэтому специалисты рассказали, что в настоящее время подготовлены изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для граждан за выращивание инвазивных растений, а также не проведение работ по их удалению.

Источник: https://gp.by

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