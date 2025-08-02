В Беларуси начали формировать национальный технический комитет по стандартизации в сфере искусственного интеллекта. Он будет представлять объединение предприятий и организаций, заинтересованных в разработке стандартов в сфере ИИ. В числе основных функций комитета — разработка стандартов, рассмотрение их проектов, включая межгосударственные и международные, обеспечение интересов Беларуси при взаимодействии с аналогичными международными, региональными и национальными техническими комитетами других государств. Нужна ли стандартизация в этой сфере, задался вопросом наш корреспондент.

Реализовать потенциал

В нашей стране активно применяются технологии искусственного интеллекта в разных сферах экономики. От машиностроения и сельского хозяйства до банковского сектора. Эксперты уверены, что в ближайшие годы ИИ проникнет еще глубже в работу предприятий, бизнеса и в нашу жизнь. По оценкам аналитиков, в стране 79 процентов компаний уже используют ИИ в маркетинге. Чаще всего белорусские маркетологи с его помощью создают текстовый контент, ищут информацию, проводят исследования. А некоторые отдают на откуп даже управление социальными сетями компаний. И это, к слову, тренд. По последним данным, в мире около 55 процентов компаний уже используют ИИ, а объем этого рынка достигает 298 миллиардов долларов. При этом за последние десять лет инвестиции в развитие направления выросли в 9 раз.

В Беларуси технологии искусственного интеллекта начинают активно внедряться в производственной и социальной сферах. Это делает актуальными вопросы разработки стандартов в данной области. Поэтому в настоящее время формируется национальная экспертная площадка. Соответствующие работы проводит Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, который определен «офисом цифровизации» НАН Беларуси. В апреле 2025 года Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон о технологиях ИИ. Он был разработан учеными Объединенного института проблем информатики НАН совместно с заинтересованными организациями Беларуси. Теперь на повестке дня вопрос регулирования ИИ непосредственно в нашей стране. Директор института Сергей Кругликов отмечает, что создаваемый технический комитет — это именно тот орган, который обладает наличием экспертов и позволяет запускать стандарты Республики Беларусь в области искусственного интеллекта.

— Тематика очень серьезная. Помимо положительных моментов, ИИ несет целый ряд угроз. Сначала надо определиться с уровнем угроз, а потом развивать это направление. Чтобы внедрить искусственный интеллект в широкую практику, необходим нормативный правовой акт. И вот на сегодняшний момент мы собираем глоссарий и подали документы, чтобы в план законодательных актов Республики Беларусь на 2026 год вошел законопроект о технологиях искусственного интеллекта. Это набор правил, по ним будут работать именно те организации, которые представляют услуги в данной области. И этот свод должен быть единым. Никогда не заработает умный город, к примеру, если не будет единых правил. Никогда не будет работать промышленность. Детали будут несовместимы, если не будет единых правил. Поэтому стандартизация в отрасли искусственного интеллекта очень нужна. Причем стандарты, скорее всего, должны быть обязательны к использованию. Для того чтобы все играли по одним правилам.



В Беларуси исследования с примением ИИ проводятся постоянно в рамках государственных программ. Они касаются самых разных сфер — от медицины до машиностроения. Биологи используют ИИ для того, чтобы формировать новые лекарственные препараты, новые соединения. В машиностроении его применяют для облегчения проектирования новых транспортных средств. В медицине — для помощи в диагностике и прогнозировании развития заболеваний.

Кстати, ученые Объединенного института проблем информатики НАН также активно внедряют в свою работу инструменты искусственного интеллекта.

— Без искусственного интеллекта мы уже не видим свое дальнейшее развитие, — отметил Сергей Кругликов. — Очень многие наши разработки как раз базируются на технологиях ИИ. Одна из наиболее значимых — в медицине. Во время пандемии мы могли получать большое количество снимков легких. И нейросети позволили анализировать рентгеновские снимки, изображения компьютерной томографии и МРТ. Это значительно упростило работу медиков и позволяло поставить более точный диагноз. Еще одна разработка — сервис по работе с искусственным интеллектом, который способен отвечать на голосовые и текстовые запросы пользователя, собирая подробную информацию по вводимым данным. Отличительной особенностью этого приложения стала возможность общения на белорусском языке. Также можно выбрать, каким голосом будет общаться помощник — женским или мужским, — все для максимального комфорта. Кроме того, сейчас активно развиваем направление, связанное с цифровыми двойниками.

Привести к общему знаменателю

В Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 года преду­смотрено, что практически во всех сферах экономики страны будет использоваться искусственный интеллект. Именно поэтому крайне важно создание необходимой базы стандартов. Пока что работы в этом направлении в начальной стадии. Сегодня в стране действует 12 стандартов на беспилотные транспортные средства, касающихся искусственного интеллекта. Разрабатывается ряд стандартов и касательно других аспектов.

Международные эксперты и компании, активно работающие с технологиями искусственного интеллекта, единодушны во мнении, что любое стандартизированное решение будет тормозить развитие этих технологий. Поэтому сегодня специалисты по стандартизации разрабатывают правила не для технологий, а обозначают рамки ИИ и закладывают общие принципы функционирования. Важно создать терминологический аппарат, который бы позволял всем говорить на одном языке. Этого принципа придерживается и Госстандарт Беларуси.

— На самом деле, когда мы стали погружаться в эту тему, обнаружили, что интеллектуальные системы в Беларуси имеют очень серьезную историю. В первую очередь надо сказать про школу БГУИР, где есть соответствующая кафедра. И наши специалисты профессионально и с глубоким пониманием сейчас как раз решают задачи совместимости технологий искусственного интеллекта и безопасности персональных данных, — отметил директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Александр Скуратов. — В этом году, например, разрабатывается стандарт на базе международного документа, который касается систем управления искусственным интеллектом. Задача — создать системы управления именно с точки зрения применения технологии искусственного интеллекта на предприятии. То есть обозначить, как в организации эти технологии должны применяться правильно.



До конца года Госстандарт совместно с ПРООН планирует разработать и утвердить три стандарта в области ИИ. Они касаются решения вопросов, которые могут возникать в обществе при применении технологии искусственного интеллекта в конкретных отраслях.

— В первом стандарте обозначены социальные и этические риски, которые могут возникнуть при применении технологии искусственного интеллекта. Второй стандарт — это лучшие практики вопросов безо­пасности и защиты персональных данных при применении технологии искусственного интеллекта. И третий стандарт — это автоматизация управляемости систем искусственного интеллекта. Все три документа основаны на международных стандартах. Первые редакции документов уже есть, на днях они будут размещены для публичного обсуждения и сбора предложений от заинтересованных организаций, — добавила заместитель директора БелГИСС Ольга Ильянкова.

Кстати, активно современные технологии внедряются и в журналистике. При подготовке данной статьи автор использовал инструменты искусственного интеллекта.

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