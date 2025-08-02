В Беларуси начали формировать национальный технический комитет по стандартизации в сфере искусственного интеллекта. Он будет представлять объединение предприятий и организаций, заинтересованных в разработке стандартов в сфере ИИ. В числе основных функций комитета — разработка стандартов, рассмотрение их проектов, включая межгосударственные и международные, обеспечение интересов Беларуси при взаимодействии с аналогичными международными, региональными и национальными техническими комитетами других государств. Нужна ли стандартизация в этой сфере, задался вопросом наш корреспондент.
Реализовать потенциал
В нашей стране активно применяются технологии искусственного интеллекта в разных сферах экономики. От машиностроения и сельского хозяйства до банковского сектора. Эксперты уверены, что в ближайшие годы ИИ проникнет еще глубже в работу предприятий, бизнеса и в нашу жизнь. По оценкам аналитиков, в стране 79 процентов компаний уже используют ИИ в маркетинге. Чаще всего белорусские маркетологи с его помощью создают текстовый контент, ищут информацию, проводят исследования. А некоторые отдают на откуп даже управление социальными сетями компаний. И это, к слову, тренд. По последним данным, в мире около 55 процентов компаний уже используют ИИ, а объем этого рынка достигает 298 миллиардов долларов. При этом за последние десять лет инвестиции в развитие направления выросли в 9 раз.
В Беларуси технологии искусственного интеллекта начинают активно внедряться в производственной и социальной сферах. Это делает актуальными вопросы разработки стандартов в данной области. Поэтому в настоящее время формируется национальная экспертная площадка. Соответствующие работы проводит Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, который определен «офисом цифровизации» НАН Беларуси. В апреле 2025 года Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон о технологиях ИИ. Он был разработан учеными Объединенного института проблем информатики НАН совместно с заинтересованными организациями Беларуси. Теперь на повестке дня вопрос регулирования ИИ непосредственно в нашей стране. Директор института Сергей Кругликов отмечает, что создаваемый технический комитет — это именно тот орган, который обладает наличием экспертов и позволяет запускать стандарты Республики Беларусь в области искусственного интеллекта.
— Тематика очень серьезная. Помимо положительных моментов, ИИ несет целый ряд угроз. Сначала надо определиться с уровнем угроз, а потом развивать это направление. Чтобы внедрить искусственный интеллект в широкую практику, необходим нормативный правовой акт. И вот на сегодняшний момент мы собираем глоссарий и подали документы, чтобы в план законодательных актов Республики Беларусь на 2026 год вошел законопроект о технологиях искусственного интеллекта. Это набор правил, по ним будут работать именно те организации, которые представляют услуги в данной области. И этот свод должен быть единым. Никогда не заработает умный город, к примеру, если не будет единых правил. Никогда не будет работать промышленность. Детали будут несовместимы, если не будет единых правил. Поэтому стандартизация в отрасли искусственного интеллекта очень нужна. Причем стандарты, скорее всего, должны быть обязательны к использованию. Для того чтобы все играли по одним правилам.
В Беларуси исследования с примением ИИ проводятся постоянно в рамках государственных программ. Они касаются самых разных сфер — от медицины до машиностроения. Биологи используют ИИ для того, чтобы формировать новые лекарственные препараты, новые соединения. В машиностроении его применяют для облегчения проектирования новых транспортных средств. В медицине — для помощи в диагностике и прогнозировании развития заболеваний.
Кстати, ученые Объединенного института проблем информатики НАН также активно внедряют в свою работу инструменты искусственного интеллекта.
— Без искусственного интеллекта мы уже не видим свое дальнейшее развитие, — отметил Сергей Кругликов. — Очень многие наши разработки как раз базируются на технологиях ИИ. Одна из наиболее значимых — в медицине. Во время пандемии мы могли получать большое количество снимков легких. И нейросети позволили анализировать рентгеновские снимки, изображения компьютерной томографии и МРТ. Это значительно упростило работу медиков и позволяло поставить более точный диагноз. Еще одна разработка — сервис по работе с искусственным интеллектом, который способен отвечать на голосовые и текстовые запросы пользователя, собирая подробную информацию по вводимым данным. Отличительной особенностью этого приложения стала возможность общения на белорусском языке. Также можно выбрать, каким голосом будет общаться помощник — женским или мужским, — все для максимального комфорта. Кроме того, сейчас активно развиваем направление, связанное с цифровыми двойниками.
Привести к общему знаменателю
В Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 года предусмотрено, что практически во всех сферах экономики страны будет использоваться искусственный интеллект. Именно поэтому крайне важно создание необходимой базы стандартов. Пока что работы в этом направлении в начальной стадии. Сегодня в стране действует 12 стандартов на беспилотные транспортные средства, касающихся искусственного интеллекта. Разрабатывается ряд стандартов и касательно других аспектов.
Международные эксперты и компании, активно работающие с технологиями искусственного интеллекта, единодушны во мнении, что любое стандартизированное решение будет тормозить развитие этих технологий. Поэтому сегодня специалисты по стандартизации разрабатывают правила не для технологий, а обозначают рамки ИИ и закладывают общие принципы функционирования. Важно создать терминологический аппарат, который бы позволял всем говорить на одном языке. Этого принципа придерживается и Госстандарт Беларуси.
— На самом деле, когда мы стали погружаться в эту тему, обнаружили, что интеллектуальные системы в Беларуси имеют очень серьезную историю. В первую очередь надо сказать про школу БГУИР, где есть соответствующая кафедра. И наши специалисты профессионально и с глубоким пониманием сейчас как раз решают задачи совместимости технологий искусственного интеллекта и безопасности персональных данных, — отметил директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Александр Скуратов. — В этом году, например, разрабатывается стандарт на базе международного документа, который касается систем управления искусственным интеллектом. Задача — создать системы управления именно с точки зрения применения технологии искусственного интеллекта на предприятии. То есть обозначить, как в организации эти технологии должны применяться правильно.
До конца года Госстандарт совместно с ПРООН планирует разработать и утвердить три стандарта в области ИИ. Они касаются решения вопросов, которые могут возникать в обществе при применении технологии искусственного интеллекта в конкретных отраслях.
— В первом стандарте обозначены социальные и этические риски, которые могут возникнуть при применении технологии искусственного интеллекта. Второй стандарт — это лучшие практики вопросов безопасности и защиты персональных данных при применении технологии искусственного интеллекта. И третий стандарт — это автоматизация управляемости систем искусственного интеллекта. Все три документа основаны на международных стандартах. Первые редакции документов уже есть, на днях они будут размещены для публичного обсуждения и сбора предложений от заинтересованных организаций, — добавила заместитель директора БелГИСС Ольга Ильянкова.
Кстати, активно современные технологии внедряются и в журналистике. При подготовке данной статьи автор использовал инструменты искусственного интеллекта.