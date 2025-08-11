Водитель Дмитрий Старовойтов перевез более 1000 тонн зерна на уборке урожая зерновых 2025 года, Михаил Дроздов – свыше 1500 тонн.



Поздравить героев жатвы приехали председатель райисполкома Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, руководство сельхозпредприятия.

Валентин Антонович поздравил аграриев с новыми достижениями в уборке урожая, поблагодарил за работу и от районного исполнительного комитета вручил им дипломы, вымпелы лидеров и повязал ленты передовиков.

К поздравлениям присоединилось руководство предприятия и профсоюзной организации работников АПК, вручив агрария денежные сертификаты и бытовую технику.

Со словами поздравления и благодарности к героям жатвы обратился Артем Гришай. От районного отделения партии «Белая Русь» Артем Сергеевич и Валентин Антонович вручили диплом и подарок водителю Дмитрию Старовойтову.