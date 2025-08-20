Поздравления от председателя райисполкома Валентина Ундруля, исполнительного директора сельхозпредприятия Николая Рупека и профсоюзной организации принимают комбайнеры сельхозпредприятия, перешагнувшие тысячный рубеж по намолоту зерна, Владимир Балобан, Александр Исаченко, Сергей Кабков. В числе лидеров и водители Василий Медведев и Виктор Гаев. Они перевезли более 1000 тонн зерна каждый.

От районного исполнительного комитета, СУП «Андреевка» героям жатвы вручили дипломы, благодарности и денежные сертификаты.

Валентин Ундруль и Николай Рупека пожелали аграриям крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. И чтобы техника не подводила, а погода радовала.