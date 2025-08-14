Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, согласовал назначение новых руководителей в семи районах страны и в администрации одного из районов Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

На должность председателя Ивановского райисполкома согласована кандидатура Николая Бортника, который до настоящего времени руководил ОАО «Тышковичи-Агро» в этом же районе.

Владимир Сенчук возглавит Каменецкий райисполком, сменив на этом посту Виталия Кулака, который согласован на должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия. В Каменецкий райисполком он перейдет с должности председателя Брестского райисполкома. На этом месте теперь будет работать Григорий Панасюк, являвшийся первым зампредседателя Жабинковского райисполкома — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию.

Председателем Глубокского райисполкома согласован Петр Белусь. Ранее он работал зампредседателя Браславского райисполкома (курировал ЖКХ, строительство).

Из Сенненского райисполкома его председатель Олег Макаревич перейдет на руководящую должность в другой район — он согласован председателем Дубровенского райисполкома. На освободившуюся должность согласован Александр Клячин, который до настоящего времени являлся замглавы администрации Железнодорожного района Витебска (курировал строительство и ЖКХ).

Президент также дал согласие на назначение председателем Чашникского райисполкома Дмитрия Станкевича. На новую должность он перейдет с поста зампредседателя Сморгонского райисполкома (ЖКХ, строительство).

По решению главы государства администрацию Октябрьского района Гродно возглавит Зоя Кулеша, работавшая до этого момента в должности зампредседателя Гродненского горисполкома.