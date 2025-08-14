Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, согласовал назначение новых руководителей в семи районах страны и в администрации одного из районов Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Сенчук возглавит Каменецкий райисполком, сменив на этом посту Виталия Кулака, который согласован на должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия. В Каменецкий райисполком он перейдет с должности председателя Брестского райисполкома. На этом месте теперь будет работать Григорий Панасюк, являвшийся первым зампредседателя Жабинковского райисполкома — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию.
Президент также дал согласие на назначение председателем Чашникского райисполкома Дмитрия Станкевича. На новую должность он перейдет с поста зампредседателя Сморгонского райисполкома (ЖКХ, строительство).
По решению главы государства администрацию Октябрьского района Гродно возглавит Зоя Кулеша, работавшая до этого момента в должности зампредседателя Гродненского горисполкома.