Пока родители скупают тетради и однотонные рубашки, а дети пытаются осилить список литературы, Академия образования тоже активно готовится к 1 сентября. Ее стараниями к новому учебному году были переизданы 26 учебников и учебных пособий и изданы два новых – ОБЖ для 3-го класса и история Беларуси в контексте всемирной истории для 11-го.

Еще больше иллюстраций

Переиздание учебников и учебных пособий – процесс плановый, посвящает в профессиональные тонкости заместитель начальника методического центра Академии образования Ольга Сарычева:

– У учебников есть срок использования: те, что используются один раз в неделю, переиздаются раз в шесть лет, те, что два – раз в пять, а те, что чаще – раз в четыре года. Конечно, учебники не просто перепечатываются: они совершенствуются, дорабатываются, актуализируются. Если говорить об общих тенденциях, они становятся нагляднее: иллюстрации укрупняются, появляется больше инфографики, схем, диаграмм. Усиливается и их воспитательная функция: на страницах учебников мы стараемся рассказывать о достижениях Беларуси в разных областях.

Все начинается с рукописи: она должна быть готова примерно за год до того, как учебник поступит в школьные библиотеки. Над каждой трудится коллектив авторов, в числе которых, как правило, есть учитель-практик. За каждым коллективом закрепляется куратор – методист Академии образования.

Если учебник переиздается, перед этим он проходит опытную проверку, если издается впервые – апробацию, рассказывает Ольга Сары­чева:

– Апробация проходит в 14 учреждениях образования, в которых работают опытные учителя-предметники. Для проведения опытной проверки мы подбираем десять учреждений образования, стараясь, чтобы они были максимально разнородными – школа и гимназия, сельская школа и городская. Учителя работают по нашим учебникам, а затем пишут заключение, озвучивают замечания и предложения. Авторы их учитывают: могут, например, заменить текст, который не нашел у детей отклика, упражнение, если оно показалось учителям неудачным.



Химия, 9-й класс: темы для проектов и супершпаргалка на форзаце

Над новым учебником работал прежний авторский коллектив под руководством профессора Игоря Шимановича. Правда, одна фамилия на обложке все же новая: в состав коллектива вошел кандидат химических наук, доцент Александр Зураев, который не только руководит химическим факультетом БГУ, но и активно участвует в подготовке школьников к международным олимпиадам.

В учебном пособии сохранили все лучшее из предыдущей версии. Но и без изменений не обошлось, рассказывает методист Академии образования Галина Ильина:

– Были внесены коррективы в учебную программу, что, безусловно, не могло не отразиться на пособии. В первую очередь они коснулись учебного пособия для 8-го класса, в котором строение атома и периодический закон рассматриваются с поцизии атомно-орбитальной модели. Благодаря этому в 9-м классе мы уже можем изучать на более доступном уровне химию элементов и их соединений, применяемых в быту, промышленности, медицине, сельском хозяйстве.

Также в учебном пособии появились темы для проектной деятельности. Наприме­р, «Сульфаты в производстве моющих средств: вред и польза».

– А еще – три объемных комплексных задания. Например, учащимся педлагается провести исследования по определению качества воды: водопроводной, дождевой и из ближайшего водоема. Или пофантазировать об автомобиле будущего, в котором в качестве топлива выступает водород.



Стало больше информации о достижени­ях белорусской химической промыш­ленности, об истории ее развития, например, о первом на территории Беларуси литейном производстве Иохима Хрептовича и флагмане белорусской черной металлургии – предприятии «БМЗ» в Жлобине.

А вот в плане оформления химики достаточно старомодны, шутит Галина Николаевна:

– На форзаце у нас по-преж­нему периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. Кстати, обе они не запрещены ни на одном экзамене. Это супер­шпаргалка на все времена, ко­торой надо учиться пользоваться уже сейчас.



География Беларуси, 9-й класс: обновленный визуал, картосхемы и много поводов для гордости

У составителей этого учебника была важная миссия – не просто описать природу, экономику и население Беларуси, а показать ее величие и развитие нашей страны, обращает внимание один из авторов, замначальника управления по образованию администрации Первомайского района Минска и учитель географии квалификационной категории «учитель-методист» Алеся Климович:

– В целом структура учебника не поменялась – добавилась только одна рубрика, но очень важная. Она называется «Гордость за Беларусь» и отмечена в тексте значком в виде фрагмента национального орнамента. В ней мы рассказываем об уникальных объектах: природных, туристических, промышленных, которые делают нашу страну узнаваемой. Например, о Дуге Струве, предприятиях, отмеченных «Знаком качества». Обновился и визуал: рисунки и фото стали больше по размеру. И если раньше мы обычно давали снимок здания завода, то сейчас стараемся показать производственный процесс, как работают люди. Актуализирована информация на картосхемах. Причем они больше не дублируют сведения из основного текста, а дают новую информацию. К каждой картосхеме есть свои задания – во время опытной проверки учителя высоко оценили это новшество.

Стало больше и полезной информации: так, в учебнике появились абзацы, посвященные конкурсам ProfSkills Belarus и «100 идей для Беларуси», лагерям труда и отдыха, студотрядам, чтобы дети могли не только расширить кругозор, но и при желании присоединиться:

– Также мы предусмотрели много интересных заданий, связанных с атласом и контурной картой. Например, составить туристический маршрут по своему региону и отметить на карте основные точки. Или изучить по атласу, какие учебные заведения есть в вашей местности.



Белорусский язык, 6-й класс: когда все тексты – интересные

Если учебник и претерпел изменения, то небольшие: тот же коллектив авторов, та же структура, тот же фонтан «Беларусь» на обложке.

В основном изменения коснулись текстов упражнений, рассказывает начальник отдела методического обеспечения гуманитарного образования Академии образования Татьяна Логинова:

– Падчас вопытнай праверкі настаўнікі звярнулі ўвагу, што асобныя тэксты падаліся вучням незразумелымі і нецікавымі. Напрыклад, «Шапавалы» – пра лю­дзе­й, якія валяюць воўну. Вучні, якія прымалі ўдзел у праверцы, не зацікавіліся ім, і тэкст быў заменены. Як і гісторыя пра коціка, які, калі гаспадыня пакінула хату, стаў спяваць яе ўнукам песні – яна больш пады­ходзіць для пачатковай школы, а не для сярэдняй. Не прайшло праверку і практыкаванне, дзе трэба было выправіць памылкі ў тэксце. Настаўнікі вырашылі, што дзеці могуць запомніць і ў далейшым ужываць гэтыя словы няправільна.

Также в новой версии учебника уделили повышенное внимание формированию чувства патриотизма и уважения к историческому прошлому:

– Так, у падручнік уключаны тэксты, накіраваныя на ідэалагічнае выхаванне вучняў: пра Канстытуцыю, Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дзень народнага адзінства, Дзень маці, Плошчу Перамогі, піянерскую арганізацыю. Уведзены тэксты пра дасягненні суверэннай Беларусі ў розных сферах дзейнасці, напрыклад, пра смак дзяцінства – цукеркі фабрыкі «Спартак», трэніровачны цэнтр «Фрыстайл», біятланістку Дар’ю Домрачаву. Есць тэксты, накіраваныя на выхаванне ў вучняў любові да роднай зямлі і роднай мовы, прысвечаныя захаванню памяці аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны.



Есть упражнения, которые направлены на оттачивание не только языковых, но и метапредметных, универсальных навыков.

ОБЖ, 3-й класс: обложка-светофор и задания для родителей

Издавать учебные пособия по предмету «Основы безопасности жизнедеятель­ности» стали с прошлого года: начали со 2-го класса, а сейчас выпустили для 3-го. Причем первая книга была с зеленой обложкой, сейчас вышла с желтой, а следующая, для 4-го класса, будет с красной – если поставить их рядом, получится светофор.

В книге четыре раздела. Каждый промаркирован своим цветом, что облегчает малышам навигацию. Все главы, которые касаются ПДД, медицины, чрезвычайных ситуаций, согласованы с экспертами.

Помимо основного текста, вопросов и заданий, есть памятки, схемы, таблицы и очень много иллюстраций, в том числе созданных ИИ, перечисляет один из авторов, заместитель директора средней школы № 169 Минска Татьяна Аброськина:

– Много полезной информации и на форзацах, например, что делать при падении или как вести себя во время грозы. Представлены алгоритмы действий в экстремальных ситуациях. Есть даже схема устройства печи.



Одна из главных фишек – рубрика «Обсудим с родителями», обращает внимание еще один автор, методист Академии образования Людмила Одновол:

– Там даются задания, например, прогуляться вместе с родителями по своему району, найти перекрестки, научиться их переходить и составить алгоритм, как делать это правильно. Или вместе прочитать инструкцию к электрообогревателю и составить правила использования. Как показывает практика, такие задания сплачивают семью.

