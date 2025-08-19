Свыше 1000 тонн зерна намолотил комбайнер Валерий Кавунов. Поздравить агрария приехал председатель райисполкома Валентин Ундруль, заместитель директора ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» по производству Виталий Лузиков, представители профкома. За плечами у Валерия Михайловича, уроженца д. Глазовка, большой опыт работы в аграрной отрасли и не одна тысяча тонн намолоченных зерновых. Этот год не стал исключением: Валерий Кавунов открыл вторую тысячу тонн. Глава района поблагодарил хлебороба за достойный труд и от районного исполнительного комитета вручил ему диплом и повязал ленту лидера жатвы. К поздравлениям присоединилось руководства сельхозпредприятия, вручив герою жатвы подарки и подарочные сертификаты.