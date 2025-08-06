Областной спортивный фестиваль «Вызов чемпиона!» соберет 8 августа более 350 участников со всего региона в Гомеле. Старт масштабному мероприятию дадут на спортивном комплексе «Луч». В первую очередь принять вызов чемпиона пригласили ребят, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, находящихся в социально опасном положении и волонтеров.

Проект реализуется под эгидой комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома для того, чтобы подростки нашли себя в позитивной деятельности, смогли реализовать свои лучшие стороны.

Волейбол, туристическая полоса, перетягивание каната, творческие конкурсы — это только часть программы фестиваля. Вызов ребятам бросили игрок Национальной и Олимпийской сборных, мастер спорта международного класса по футболу Сергей Матвейчик, участник Олимпиады – 2012, мастер спорта международного класса по футболу Илья Алексиевич.

Гомельщина официально