Несмотря на дождливую и прохладную погоду, атмосфера здесь царит жаркая.

Яркая трехдневная встреча объединила около 400 юношей и девушек со всего региона в агрогородке Литвиновичи. В составе 25 команд они будут соревноваться в игре в волейбол, перетягивании каната, технике велосипедного туризма и метании автомобильных покрышек. В программе также интеллектуальные турниры, конкурс туристической песни, эстафета и состязание на лучший палаточный лагерь.

Пообщаться с молодежью в неформальной обстановке приехал председатель облисполкома Иван Крупко. Участники слета встречали главу региона хлебом-солью, творческими номерами, тематическими экспозициями.

