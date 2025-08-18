Следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки в Гомельском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в СК.

По предварительной информации, ЧС с трагическими последствиями произошла ночью 17 августа в дачном кооперативе «Скиток-1». «На одном из участков загорелась деревянная хозпостройка. Пенсионерка была в доме. Когда она заметила возгорание, вышла на улицу. Вскоре в строении взорвался газовый баллон. Обломки металла нанесли женщине смертельные травмы», — пояснили в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления обстоятельств пожара, а также точной причины смерти пенсионерки будет проведен ряд экспертных исследований.

Как выяснили представители ведомства, пустой незарегистрированный баллон пенсионеры хранили в сарае.

Проверку по этому факту проводит Гомельский РОСК. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к трагедии.

Сотрудники Следственного комитета призывают граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации газовых баллонов: «Используйте только сертифицированные баллоны, устанавливайте и храните их в специальных шкафах в хорошо вентилируемом помещении. Важно помнить, что даже пустые газовые баллоны представляют опасность, поэтому не загромождайте постройки, где они хранятся, легковоспламеняющимися предметами и жидкостями».