Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай:

– Приятно, что мы, жители района, массово выйдя на субботник, в очередной раз доказываем, что вместе мы можем многое.

Символично, что областной субботник проходит в Год благоустройства и 80-летия Великой Победы, а собранные денежные средства будут направлены на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе, ставшего символом героизма и доблести советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Жители и трудовые коллективы агорогородка Коммунар вышли на благоустройство своей малой Родины, продемонстрировав единство и общность взглядов. Безусловно, не могли остаться в стороне и принять участие в общем благом деле представители депутатского корпуса. Народные избранники сегодня в рамках субботника трудятся и в районном центре, и на сельских территориях.

В Коммунаре помимо «Тропы здоровья» работы ведутся по расчистке мини-свалок, на подведомственных территориях предприятий и организаций.

Работы по наведению порядка будут продолжены, в том числе с активным привлечением не только предприятий, организаций, но и жителей. Мы все должны понимать, что уют, чистота в нашем общем доме зависят от каждого из нас.