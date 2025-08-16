Валентин УНДРУЛЬ, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

– В Год благоустройства на территории района проводится ряд субботников по наведению порядка в организациях, предприятиях, учреждениях и закрепленных за ними территориях, на землях общего пользования. Существенную поддержку мы оказываем и нашим сельскохозяйственным предприятиям, которым непросто содержать своими силами в порядке большие территории. Каждый из нас должен понимать, что только совместными усилиями нам удастся сделать город и район более привлекательными и комфортными.

Отрадно, что своим трудом мы вносим вклад в такое важное дело, как сохранение памяти о героях. Собранные средства будут направлены на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион». Память о тех, кто отстоял мир и свободу нашей страны, должна жить вечно.

Объединившись, будакошелевцы в очередной раз доказали свою активную гражданскую позицию, и это очень важно. Я благодарю всех, кто сегодня принял участие в областном субботнике. Уверен, наведение порядка на Будакошелевщине продолжится на постоянной на основе.