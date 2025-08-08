По состоянию на 8 августа в Беларуси действуют ограничения на купание на территории 17 пляжей в четырех регионах страны, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).

В РЦГЭиОЗ проинформировали:

— За прошедшую неделю специалистами проведено 996 лабораторных исследований проб воды. Из них 1 проба не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 15 проб — по микробиологическим.

Ограничения сняты

♦ Брест: зона отдыха на улице Октябрьской Революции; пляж «Восток» на реке Мухавец.

♦ Брестский район: пляжи на озере Белое (поселок Белое Озеро и база отдыха); озеро Рогознянское (поселок Берестье), озеро Меднянское (деревня Медно).

♦ Гродно: центральный пляж на реке Неман.

♦ Гомель: пляж «Обкомовский».

Новые ограничения

♦ Ограничено купание для детей: пляж на реке Копанец в заливе «Ольховка» (город Столин, южнее парка «Маньковичи»); пляж «Роповский» (Гомель).

♦ Полный запрет на купание и водный спорт: пляж «Шведская горка» на реке Сож (Гомель), пляж в микрорайоне Костюковка (Гомель).

Ранее введенные ограничения

♦ Полный запрет на купание и водный спорт: правобережные зоны отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по улице Советской), зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно), пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва), городской пляж на Днепре (Могилев), пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи).

♦ Приостановлено купание детей и взрослых (водный спорт разрешен): пляж в урочище «Лососна» (Гродно, река Неман), пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»).

♦ Временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен): пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять), пруд у агрогородка Луцковляны, пляжи на Днепре в районе улицы Фатина и Печерском водохранилище (Могилев), озеро Гусиное (агрогородок Кадино).

