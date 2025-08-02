Ограничения на посещение лесов действуют в 21 районе Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в четырех областях. Это Березовский, Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский и Столинский районы Брестской области, Витебский район Витебской области, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский и Чечерский районы Гомельской области, а также Берестовицкий, Волковысский и Свислочский районы Гродненской области.

В ведомстве просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.