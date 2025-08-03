Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют во всех областях. Это Барановичский, Березовский, Брестский, Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Ляховичский, Малоритский, Пинский, Пружанский и Столинский районы Брестской области, Бешенковичский, Витебский, Глубокский, Докшицкий, Лепельский, Миорский, Полоцкий, Ушачский, Чашникский, Шарковщинский и Шумилинский районы Витебской области, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский и Чечерский районы Гомельской области, Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Кореличский, Лидский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский, Слонимский и Щучинский районы Гродненской области, Березинский, Борисовский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Любанский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский районы Минской области, Бобруйский, Быховский, Глусский, Кировский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Осиповичский, Славгородский, Хотимский и Чериковский районы Могилевской области.

В ведомстве просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.