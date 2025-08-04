Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют во всех областях. Так, по данным на 8.00 ограничения введены во всех районах Брестской области и Гомельской (за исключением Ельского района). Свободными для посещения остаются четыре района Гродненской области — Ивьевский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский. Разрешается посещать 10 районов Витебской области (Браславский, Верхнедвинский, Городокский, Дубровенский, Лиозненский, Оршанский, Поставский, Россонский, Сенненский, Толочинский), во всех остальных действуют ограничения. В Минской области можно посещать только Вилейский, Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Мядельский, Смолевичский районы. В Могилевском регионе ограничения не коснулись Белыничского, Горецкого, Дрибинского, Климовичского, Кричевского, Круглянского, Могилевского, Мстиславского, Чаусского и Шкловского районов.

Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.