Ограничения на посещение лесов действуют в 88 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По данным на 16.30 ограничения введены во всех районах Брестской и Гродненской (за исключением Островецкого, Ошмянского и Сморгонского) областей. В Минской области свободны от ограничений Вилейский, Борисовский, Крупский, Мядельский, Березинский и Смолевичский районы. В Гомельской области ограничения действуют во всех районах, кроме Рогачевского, Жлобинского, Калинковичского и Мозырского.

Ограничения актуальны для Россонского, Городокского, Шумилинского, Ушачского, Лиозненского, Бешенковичского, Лепельского, Сенненского и Чашникского районов Витебской области. В Могилевской области свободны от ограничений Горецкий, Шкловский, Дрибинский, Чериковский и Славгородский районы.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.