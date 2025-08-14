«Положительные примеры в области есть, этот опыт нужно распространить на другие учреждения образования. Учащиеся с учителями могут посадить дерево, самостоятельно вырастить цветы. В ближайшей перспективе — провести конкурс на самую благоустроенную территорию, тогда у ребят будет стимул».

Губернатор поручил также продумать возможность внедрения в образовательную программу изучения китайского и арабского языков. Факультативы в отдельных школах есть, но не всегда этого достаточно:

«Специалисты для сотрудничества с этими странами в республике востребованы».

Гомельщина официально