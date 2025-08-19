Около 84% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей-школьников к учебному году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что речь идет о единовременной материальной помощи. Ее размер составляет Br146,32 на каждого школьника в семье. Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили более 112 тыс. многодетных семей. Общая сумма выплат составила Br34 млн.

Поддержка семьям с детьми-школьниками оказывается также через предоставление государственной адресной социальной помощи, которую уже получили почти 1,3 тыс. семей на 3,6 тыс. детей на сумму Br2,6 млн. Кроме того, поддержку оказывают по месту работы родителей: такую помощь получили 15,6 тыс. семей на 30,6 тыс. детей на сумму почти Br2,9 млн. Благотворительную и гуманитарную помощь получили 2,7 тыс. семей на 7,4 тыс. детей на сумму Br190 тыс.