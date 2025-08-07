Почти каждая летняя неделя добавляет новые случаи в копилку происшествий, связанных с детьми. Вспомним об опасностях, которые подстерегают их на каникулах.



Озера, пруды и бассейны

Утопление – одна из самых частых причин детской гибели. Причем в 99 процентах такие случаи (это касается и взрослых тоже) происходят в местах, не оборудованных для купания, где не обследовано и не очищено дно, нет буйков и не дежурят спасатели. При этом в стране почти 500 официально разрешенных мест для купания: все они отмечены на интерактивной карте МЧС. Находясь на пляже, взрослый должен следить за ребенком не отводя взгляда, даже если это десятилетка, который год отходил в секцию по плаванью. Будьте аккуратны с надувными кругами и матрасами: их нередко отгоняет ветром на глубину. И да, дети тонут не только в речках и озерах, но и в надувных бассейнах, декоративных прудах, бочках с водой. В первую очередь это касается малышей: годовалый ребенок может захлебнуться даже в луже глубиной 5–10 сантиметров, если упадет туда лицом и сделает вдох. Поэтому самовольный доступ к бассейнам и прудам должен быть исключен.

Открытые окна

К сожалению, за примерами далеко ходить не приходится. На выходных в Минском районе трехлетний малыш облокотился на москитную сетку и сорвался со второго этажа частного дома. А в понедельник в Березино с пятого этажа выпала девятилетняя девочка. К счастью, оба остались живы, но состояние их тяжелое. Этих ситуаций могло не быть, если бы родители вовремя заменили оконные ручки на спе­циальные детские: кнопка вдавлена – окно заблокировано. Но лично мне больше нравятся замки, которые гуглятся как «блокиратор окна» или «блокиратор поворота»: такой девайс врезается в раму и не дает распахнуть створку настежь без ключа. Есть решение и для раздвижных балконных рам – тросовый замок, который позволяет створкам разъехаться только на безопасные 10–15 сантиметров. Каждо­е из этих устройств стоит на маркетплейсе 8–14 рублей. Я подсчитала: чтобы обезопасить стандартную двушку (три окна и балкон) достаточно 55–60 рублей. Согласись, небольшая цена за то, чтобы спокойно ходить в душ или убираться в соседней комнате, не переживая, что что-то може­т случиться.

Технические колодцы

Их опасность недооценивают, а зря. На выходных в Барановичском районе утонул семилетний мальчик: отец взял его с собой на работу на местное предприятие и не заметил, как сын провалился в колодец, наполненный водой и отходами. К сожалению, спасти его не удалось, как и пятилетнего мальчика из Островца. В конце июня он вместе с двумя друзьями постарше гулял по улице Парковой. Ребятам стало интересно, что там, под люком? На крышке не было запоров, поэтому они легко оттащили ее в сторону и стали заглядывать внутрь колодца. Любопытный пятилетка не удержал равновесие и упал. Поэтому след­и за тем, где гуляют твои дети. И, кстати, детская примета не наступать на крышку люка не такая уж и глупая.

Песчаные карьеры

Во все времена ребятню как магнитом тянуло на стройплощадки – поиграть в строительной яме, попрыгать по трубам, выкопать тоннель в огромной куче песка. Вот только не говори, мол, мы тоже в детстве так делали – и ничего. Это опасные игры, которые могу­т закончиться слезами. В прошлом году в Столинском районе засыпало песком 11-летнего мальчика, который вместе с другом на протяжении нескольких дней копал тоннель в песочной насыпи. К сожалению, спасти его не удалось. Поэтому никаких «иду с друзьями на карьер, буду к обеду».

Дорога – с переходом и без