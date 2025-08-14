Василий Алексеевич хоть и находится на пенсии, но по мере возможности старается помогать КСУП «Губичи» в уборочной кампании. Вот и в этом году снова сел за штурвал комбайна и в свои 65 намолотил 1000 тонн зерновых на уборке урожая.

С достойным результатом хлебороба поздравили заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Костючков и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова. От районного исполнительного комитета Александр Сергеевич вручил аграрию диплом и повязал ленту лидера жатвы, пожелав крепкого здоровья и успехов в труде.

Василий Николаенко родился в Брагинском районе. В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС переехал в Губичи. Здесь с супругой вырастили и воспитали пятерых детей. Сейчас в свободное от работы время старается уделить внимание пятерым внукам.