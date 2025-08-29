В Беларуси 30 августа на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30-33 градусов тепла, из-за чего в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем — плюс 27-33 градуса.

