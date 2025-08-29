Это празднество в народной традиции принято называть Третьим Спасом (Спас — это сокращенная форма слова Спаситель). Церковное предание гласит, что Лик Спасителя проявился на полотне сам собой, после того, как Иисус отер им Свое Лицо после умывания. Это сукно Христос передал царю Эдессы Агарю, который хотел запечатлеть Лик Спасителя и специально отправил для этого к Иисусу художника. Получив дар, правитель Эдессы исцелился и стал преданным последователем Христа. В X веке святыню перенесли из Эдессы, находившейся в исламском окружении, в Константинополь.

На Руси в этот день было принято выпекать хлеб из зерен нового урожая. Отсюда и еще одно название дня — Хлебный Спас. В этот праздник православные верующие стремятся принести в храм для освящения орехи. Первоначально смысл традиции освящения был в том, что принесенный в храм урожай выращивали сами верующие и отдавали его в церковь с благодарностью Богу.