Работников с классической пятидневной рабочей неделей ждут три выходных подряд.

Ближайшие большие выходные ждут нас в ноябре: будем отдыхать в пятницу, 7-го числа, а затем в субботу и воскресенье – 8-го и 9-го числа соответственно.

Ноябрьские большие выходные станут не последними в 2025-м: уже в декабре белорусы будут отдыхать четыре дня подряд: с 25-го по 28-е число. Еще через неделю – следующие большие выходные (четыре дня, с 1 по 4 января 2026 года).

Напомним, в 2025-м практически все праздники (за исключением 8 Марта) пришлись на будние дни. В 2026-м ситуация иная: на субботу или воскресенье выпадают сразу три праздника (День женщин, День Победы и Католическое Рождество).

