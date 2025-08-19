C 20 августа в Беларуси открыта охота на лося, оленя благородного и лань.

До 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных (без учета пола и возраста).

Данная охота приурочена к началу периода размножения (гона) оленьих и проводится, как правило, с подманиванием самцов (на вабу).

Разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Кроме того, напоминаем, что по 30 сентября разрешена охота на косулю и оленя пятнистого. Разрешено добывать: по косуле — взрослых самцов и селекционных животных любого пола и возраста; по оленю пятнистому – животных любого пола и возраста. Способ охоты — ружейный из засады, с подхода, в течение суток. Разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Предупреждаем, что лица, нарушившие правила охоты и иные акты законодательства об охране и использовании животного мира, несут административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки, влечет административную ответственность, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения нарушения, или без конфискации и с лишением права заниматься определенной деятельностью, а в случае добычи одного из вышеуказанных охотничьих животных – уголовную ответственность по ст. 282 УК Республики Беларусь.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону «горячей линии» Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ