Татьяна Хацулева, первый секретарь районного ОО «БРСМ»:

– Во время разговора о внешней политике Беларуси прозвучало высказывание, что на Западе можно услышать мнения о том, что Беларусь «оккупирована Кремлем». Белорусский лидер, как опытный и мудрый руководитель, тут же обратил внимание на ситуацию в соседних странах. Украина, которая в три раза богаче Беларуси, давно оккупирована Западом. А Польша, страны Балтии кем оккупированы, по чьей указке они живут? «Американцы уже, наверное, презрительно на эти страны смотрят. Со стола крошки сбросили – они хватают, чтобы их поклевать, как куренки. Они не оккупированы?» – спросил белорусский лидер. Бесспорно, все мы от кого-то зависим, особенно средние, малые государства, стремимся к кому-то прислониться, быть в союзе, чтобы обеспечить в том числе свою безопасность. Но одно дело зависеть, а другое дело жить в обоюдном союзе, выстраивая свои отношения на доверии, поддержке и взаимоуважении. Именно так строит свою политику Беларусь с Россией, Китаем и многими другими странами. В числе приоритетов также страны дальней дуги.

Наш Президент всегда говорил, что Беларусь стремилась и стремится развивать дружественные отношения со своими соседями. Ведь они, как часто говорит Глава государства, от Бога, их не выбирают. «Мир меняется. Нельзя же вот раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился, и мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат», — убежден белорусский лидер.

Говоря об Украине, Белорусский лидер высказал мнение, что все конфликты рано или поздно заканчиваются. Нужно, чтобы как можно скорее стороны сели за стол переговоров, и они закончились миром. Мы, белорусы, ценим спокойную жизнь. Нам нужен хлеб, его убираем ежедневно. И так должно жить каждое государство, без взрывов, пуль, слез и потерь/