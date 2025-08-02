Наша страна обладает уникальным природным потенциалом, разнообразным ландшафтом и богатыми традициями путешествий. Здесь есть все для того, чтобы сделать отдых приятным и насыщенным впечатлениями. Развитие активного туризма позволяет каждому — от новичка до опытного туриста — найти направление по душе. Пешие походы по экотропам, велосипедные пробеги, байдарочные сплавы, маршруты с культурной составляющей и даже соревнования по туристическому многоборью — «СГ» изучила возможности, которые открываются перед белорусами и гостями нашей республики.



По рекам и озерам

Тысячи рек и озер формируют разветвленную сеть водных путей, предлагающую туристам самые разные форматы путешествий. Маршруты подбираются в зависимости от уровня подготовки: можно выбрать неспешное путешествие по спокойной речной глади или испытать себя на бурных потоках с порогами. Одними из самых популярных направлений остаются сплавы по Неману, Березине, Припяти, Птичи и Днепру.

Немалую роль в популярности водного туризма играет развивающаяся инфраструктура. Базы отдыха, прокатные пункты, оборудование для стоянок и туристическое снаряжение делают путешествие захватывающим и комфортным. Благодаря этому на территории страны проводят как однодневные водные прогулки, так и длительные походы. Особенно привлекателен формат путешествий по озерам, например Браславским или Нарочи, а также по реке Свислочи и озеру Освейскому. Здесь можно выбрать сапборд, байдарку или каноэ и отправиться в путь в одиночку либо с семьей, друзьями.

Для тех, кто хочет совместить отдых с новыми знаниями, разработаны маршруты с культурно‑историческим наполнением. Некоторые водные трассы проходят мимо старинных замков, монастырей и усадеб, погружая путешественников в атмосферу прошлого. Один из таких маршрутов — «От царя до самовара» в Дятловском районе — соединяет водное приключение с пешими экскурсиями и возможностью узнать больше об истории региона.

Туризм на своих двоих

Пешие маршруты остаются одним из самых доступных и при этом насыщенных впечатлениями форматов активного отдыха. Беларусь с ее лесами, холмами, болотами и лугами предлагает огромное разнообразие пешеходных маршрутов, подходящих как для неспешных прогулок, так и для серьезных походов. Национальные парки, заповедники, охраняемые природные территории и экотропы приглашают путешественников к исследованию, а продуманная организация маршрутов делает походы удобными и безопасными.

Особое внимание уделяется экологическим тропам и маршрутам, проложенным в местах с богатым биоразнообразием. Например, в Беловежской пуще туристам предлагают пройтись по тенистым тропам, где можно встретить зубров, оленей, редкие виды птиц и растений. Такая практика помогает укреплять здоровье, развивать экологическое мышление и заново открывать красоту родного края. В свою очередь в Березинском биосферном заповеднике представлены как короткие прогулочные маршруты, так и более протяженные экскурсии с гидом. Поход по болоту длиной 12 километров — настоящее открытие для любителей активного туризма. При этом каждый маршрут продуман так, чтобы турист смог полюбоваться природой и узнать что‑то новое о местной флоре и фауне.

Городские пешеходные маршруты тоже становятся все более популярными. Прогулки по историческим улицам, экскурсии по памятным местам, маршруты вдоль набережных и в городских парках позволяют совмещать активность с культурным досугом.

Крутим педали

Обширная сеть маршрутов, разнообразие природных зон и доступность инфраструктуры создают благоприятные условия для путешествий на велосипеде не только в городской среде, но и вдали от мегаполисов. Отдельные маршруты охватывают несколько районов и пролегают через заповедные уголки, культурно значимые места, живописные деревни.

В регионах веломаршруты прокладываются с учетом интересов разных категорий туристов. Есть короткие трассы, рассчитанные на несколько часов, а также более продолжительные: на два‑три дня с остановками и ночевками. Например, в Березинском биосферном заповеднике разработаны велопути, часть которых проходит по партизанским тропам, сохранившим свидетельства военной истории. Маршруты подаются в разных форматах — от самостоятельного проезда до сопровождения гидом с посещением тематических объектов. Акцент делается на удобстве перемещения: в популярных точках оборудуются велопарковки, ремонтные станции, пункты проката. Все больше объектов размещения ориентируются на прием велотуристов, предлагая безопасное хранение велосипедов, маршруты в печатном и цифровом виде, местные экскурсии. Такая системная работа делает велосипедный туризм привлекательным как для жителей страны, так и для иностранных гостей.

Одно из значимых направлений — организация велопробегов, приуроченных к памятным датам и событиям. В 2025 году это веломаршруты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне и истории Спасо‑Евфросиниевского монастыря. Подобные инициативы придают путешествию дополнительный смысл и вдохновляют на участие даже тех, кто ранее не рассматривал активный отдых в таком формате.

Экстрим в лесу и на болоте

Этот вид отдыха сочетает физическую активность, элементы риска и необычные локации. Для него в стране создают специализированные площадки для тренировок, строят туристические полигоны. К слову, природные условия родного края позволяют проводить соревнования прямо в лесах, на болотах или у рек.

Одно из популярных направлений — участие в соревнованиях по поисково‑спасательным работам и туристскому многоборью. Здесь участникам необходимо преодолевать сложные дистанции и демонстрировать практические навыки выживания в природной среде. Например, определять следы животных, разжигать костер в условиях ограниченных ресурсов, проходить препятствия с использованием веревок и навесных переправ.

Помимо этого, активно развиваются направления джипинга, катания на квадроциклах и багги, велотриала и скалолазания. Любители скорости и внедорожных трасс находят возможность испытать себя на специальных маршрутах, где сочетаются технические сложности и живописные пейзажи. Набирают обороты, особенно вблизи популярных баз отдыха и крупных городов, веревочные парки и зип‑лайны.