Всего на комиссии было рассмотрено 18 лиц, состоящих на учете в УИИ и ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома. В ходе мероприятия данной категории граждан специалистами УТЗиСЗ и сотрудниками ОВД разъяснена информация о необходимости принятия мер к трудоустройству, перечне документов при поступлении на работу, выданы направления для трудоустройства. После заседания проведено практическое мероприятие по благоустройству на территории парка в г. Буда-Кошелево.

Начальник УИИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Юрий Корнеев