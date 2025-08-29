На данный момент структура детской преступности выглядит следующим образом. Основным видом преступлений, совершаемых детьми, являются кражи, хулиганства, незаконный оборот наркотиков и мошенничества.

Большинство преступлений переходят в «цифру»: социальные сети и Интернет. В первую очередь это действия, связанные с мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков. Мошеннические действия в Интернете, куда в первую очередь вовлекаются дети – это продажа товаров через маркетплейсы.

В глобальной компьютерной сети также происходит вовлечение детей в незаконный оборот наркотиков, начиная от их вербовки, обучения и заканчивая передачей денег. Именно в Интернете происходит вербовка основного персонала для работы курьерами или, так называемыми «закладчиками». Как правило, рассылка сообщений о трудоустройстве происходит через социальные сети либо путем веерной рассылки предложений о высокооплачиваемой работе в мессенджерах. В среднем «трудовой стаж закладчика» до момента привлечения к уголовной ответственности составляет от 1-2 дней до нескольких недель. А некоторые задерживаются при первой попытке заработать.

Не теряет актуальности проблема совершения детьми грабежей и мошенничеств, где предметом преступных посягательств выступают электронные системы курения или вэйпы. На данный момент мы столкнулись с тем, что вейп для ребенка является обязательным аксессуаром. С «электронками» дети не расстаются как в учреждениях образования, так и на улицах. Но следует знать, что за курение «электронок» в запрещенных местах наравне с обычными сигаретами предусмотрена административная ответственность (ст. 19.9 КоАП) в виде штрафа в размере до 4 базовых величин. В учреждениях образования курение запрещено!

Актуальную информацию по профилактике детской преступности Вы можете посмотреть на сайте «Kidspomogut.by». Посредством этого ресурса также возможно оказание психологической помощи и консультирование, как родителей, так и детей.