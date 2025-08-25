— Народное ополчение — это вооруженные формирования, создаваемые из числа граждан, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административно-территориальной единицы (например, сельсовета), — разъясняет начальник отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома Александр Иванович Мисников.

Основной задачей народного ополчения является защита, прежде всего своего дома, своего имущества и оказание содействия территориальным органам внутренних дел при выполнении мероприятий по обеспечению военного положения.

Как говорит наш Президент, «Каждый мужчина (да и не только) должен уметь обращаться с оружием, потому что никто не сможет защитить свой дом лучше, чем ты сам».

При выполнении задач народного ополчения каждый доброволец имеет право:

применять физическую силу, применять и использовать оружие согласно действующему законодательству; производить задержание лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, для передачи в органы внутренних дел;

требовать от граждан соблюдения общественного порядка, ограничений и запретов, введенных для обеспечения военного положения, прекращения правонарушений либо действий, препятствующих выполнению им задач; выполнять другие действия согласно полномочиям.

Отряды народного ополчения комплектуются добровольцами, способными по своим личным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные «Законом о народном ополчении» от 17 июля 2023 года.

Имеются ограничения для тех, кто хочет вступить в ополчение. Эти меры призваны гарантировать, что оружие попадет исключительно в руки ответственных защитников Родины. Не могут быть зачислены: лица, отбывающие наказание (арест, ограничение/лишение свободы), граждане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста либо принято решение об интернировании, а также признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющие заболевания или физические недостатки, исключающие возможность владения оружием.

Зачисление гражданина добровольцем в народное ополчение не является основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации и прекращения трудовых отношений. Наниматель обязан освобождать работника от работы для участия в деятельности народного ополчения. При освобождении от работы за сотрудником сохраняются: место работы, должность служащего (профессия рабочего), средний заработок по месту работы.

При формировании народного ополчения гражданин, желающий вступить в отряд, лично подает в исполком первичного уровня, местную администрацию по месту жительства заявление в письменной форме, в котором указывает, что он ознакомлен с правами и обязанностями добровольца, а также задачами, которые ему предстоит выполнять.