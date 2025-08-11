В отдельных районах по востоку Беларуси 11 августа ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС рассказали о факторах опасности, которые могут возникать в такую погоду. В частности, возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. При сильном ветре могут происходить повреждения (обрушения) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падения деревьев.

Синоптики прогнозируют сегодня в Беларуси переменную облачность. Воздух прогреется до 19-25 градусов.