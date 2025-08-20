Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл во Дворец Независимости на переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что президенты обсудят сотрудничество двух стран в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.