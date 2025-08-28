Слова благодарности были адресованы молодым комбайнерам – Алексею Деменкову из СУП «Морозовичи-Агро» и Максиму Филипенко из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», комбайнерам Даниле Дикунову, Степану Чубакову, водителю на отвозке зерна Александру Чаянкову из КСУП «Кривск». Поздравления принимали комбайнер Сергей Кабков из СУП «Андреевка» и водитель на отвозке зерна Александр Лутенков из КСУП «Губичи». Александр Ковалев пожелал аграриям крепкого здоровья и успехов в работе, повязал ленты «Лидер жатвы – 2025» и от районного исполнительного комитета вручил им дипломы. Представители хозяйств отметили труд хлеборобов подарками и денежными премиями.