Значительных показателей достигли механизаторы ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Александр Викторович поздравил молодого комбайнера Сергея Казака, который в ОАО «Экспериментальная база Пенчин» трудится инженером, а летом убирает зерновые культуры. Первый заместитель председателя райисполкома повязал тысячнику ленту лидера жатвы, вручил диплом и пожелал не останавливаться на достигнутом. Поздравления аграрию также адресовали первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева и представители сельхозпредприятия, вручив денежный сертификат и подарки.

В филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Александр Ковалев вместе с председателем районного ОО «Белорусский союз женщин» Еленой Парфененко чествовали семейную пару комбайнеров Дмитрия и Татьяны Барановых, перешагнувших тысячный рубеж, водителя Юрия Механикова, который перевез свыше 1500 тонн зерна. Александр Викторович повязал хлеборобам ленты лидеров жатвы, вручил дипломы, пожелал крепкого здоровья и успехов в дальнейшей работе. Поздравления прозвучали от Елены Парфененко и директора филиала Сергея Дрозда. Героев уборочной кампании поощрили денежными сертификатами и памятными подарками.