На базе СШ №1 состоялась IX отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевской районной организации ОО «БРСМ». В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко.

С отчетным докладом выступила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева. Она отметила, что на сегодняшний день организация объединяет 1070 человек в 47 первичках, что составляет 23% от молодежи района. За отчетный период было реализовано множество значимых проектов, включая патриотические акции и студотрядовское движение. Кроме того, волонтеры организации провели более 400 благотворительных акций, оказали помощь одиноким пожилым людям и ветеранам, благоустроили территории и воинские захоронения. Ежегодно значимыми событиями становятся такие проекты, как «Падарунак для немаўляці», «Цветы Великой Победы» и сельскохозяйственные соревнования «Моладзь за ўраджай!»

О работе контрольно-ревизионной комиссии доложила ее председатель Жанна Покидько.

Обращаясь к присутствующим на мероприятии молодым людям, Людмила Кураликова подчеркнула, что именно за ними – будущее не только района, но и всей страны. Заместитель председателя призвала молодежь быть инициативной, не бояться проявлять себя и вносить вклад в процветание родного края. «Цените свою Родину, берегите ее традиции и историю, будьте активными гражданами, которые активно участвуют в развитии своей страны», – отметила Людмила Адамовна.

Одним из ключевых вопросов конференции стало избрание первого секретаря Буда-Кошелевского РК ОО «БРСМ». В ходе голосования единогласно была вновь избрана Татьяна Хацулева. Также делегаты утвердили отчетный доклад, признав работу районной организации удовлетворительной, избрали новый состав районного комитета и контрольной комиссии, определили делегатов на областную конференцию и приняли обращение от имени молодежи района. Кроме того, в рамках пленума было сформировано бюро районного комитета.