Перечни рыболовных угодий на территории Жлобинского, Рогачевского, Буда-Кошелевского, Кормянского, Чечерского районов, разрешенных для подводной охоты и лова рыбы на дорожку.

В соответствии с требованиями Правил любительского рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284, подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями осуществляются в светлое время суток в рыболовных угодьях, перечень которых определяется решениями облисполкомов по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси.

Перечни рыболовных угодий, утвержденные Решением Гомельского Облисполкома от 30.05.2022 г. №405, (с изменениями от 22.06.2023 №472), где разрешена подводная охота в светлое время суток и разрешен лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток.

Разрешена подводная охота в светлое время суток:

пруд Чечера в 26 км на север от города Буда-Кошелево у д. Выдрица, Буда-Кошелевский район; участок реки Днепр с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Буда-Кошелевского района; участок реки Липа с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Буда-Кошелевского района, за исключением водоемов и участков водотоков, расположенных на территории зоны радиоактивного загрязнения, с которой отселено население и на которой установлен контрольно-пропускной режим; участок реки Днепр с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Жлобинского района; участок реки Днепр с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Рогачевского района; участок реки Березина с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Жлобинского района; участок реки Сож с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Кормянского района; участок реки Сож с прилегающими поверхностными водными объектами – в пределах Чечерского района за исключением водоемов и участков водотоков, расположенных на территории зоны радиоактивного загрязнения, с которой отселено население и на которой установлен контрольно-пропускной режим.

Разрешен лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток:

пруд Чечера в 26 км на север от города Буда-Кошелево у д. Выдрица, Буда-Кошелевский район; участок реки Днепр с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Буда-Кошелевского района; участок реки Липа с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Буда-Кошелевского района, за исключением водоемов и участков водотоков, расположенных на территории зоны радиоактивного загрязнения, с которой отселено население и на которой установлен контрольно-пропускной режим; участок реки Днепр с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Жлобинского района; участок реки Днепр с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Рогачевского района; участок реки Друть с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Рогачевского района; участок реки Сож с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Кормянского района; участок реки Сож с прилегающими поверхностными водными объектами, расположенными в речной долине и затопляемыми в половодье или во время паводков – в пределах Чечерского района за исключением водоемов и участков водотоков, расположенных на территории зоны радиоактивного загрязнения, с которой отселено население и на которой установлен контрольно-пропускной режим.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ