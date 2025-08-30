Ингредиенты:
— яйцо — 3 шт.,
— кефир — 1 стакан,
— сахар — 1 стакан,
— мука — 2 стакана,
— соль — 0,5 ч.л.,
— какао — 2 ст. л.,
— сода — 1 щепотка.
Приготовление:
1. Взбейте яйца с сахаром. Затем добавьте кефир, соль, взбейте еще раз. Постепенно добавьте муку.
2. Отделите половину теста и добавьте в него какао. Хорошенько перемешайте. Форму для выпечки застелите фольгой и смажьте сливочным маслом. В центр налейте немного белого теста, потом темного. И так продолжайте по ложке лить тесто, чередуя, пока оно не закончится. Зубочисткой проведите линии от центра к краям. Получается красивый рисунок.
3. Отправьте форму в разогретую до 180°С духовку на полчаса. Готовому пирогу дайте остыть.