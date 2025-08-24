Время отключения с 9.00 до 17.00:

аг. Губичи – ул. Советская, Песочная;

г. Буда-Кошелево — ул. Вишневая, Тельмана, Электрическая, Залинейная, Чапаева, Чкалова, Полевая, Вокзальная;

д. Еленец — ул. Колхозная;

д. Недойка — ул. Гомельская;

д. Старая Буда — ул. 50 лет Октября;

д. Шарибовка — ул. Совхозная, пер. Совхозный;

п. Березовка;

п. Вольный;

п. Канторовичи;

п. Отчаянный.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».