Время отключения с 9.00 до 17.00:
- аг. Губичи – ул. Советская, Песочная;
- г. Буда-Кошелево — ул. Вишневая, Тельмана, Электрическая, Залинейная, Чапаева, Чкалова, Полевая, Вокзальная;
- д. Еленец — ул. Колхозная;
- д. Недойка — ул. Гомельская;
- д. Старая Буда — ул. 50 лет Октября;
- д. Шарибовка — ул. Совхозная, пер. Совхозный;
- п. Березовка;
- п. Вольный;
- п. Канторовичи;
- п. Отчаянный.
Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.
Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».