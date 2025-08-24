Время отключения с 9.00 до 17.00:

  • аг. Губичи – ул. Советская, Песочная;
  • г. Буда-Кошелево — ул. Вишневая, Тельмана, Электрическая, Залинейная, Чапаева, Чкалова, Полевая, Вокзальная;
  • д. Еленец — ул. Колхозная;
  • д. Недойка — ул. Гомельская;
  • д. Старая Буда — ул. 50 лет Октября;
  • д. Шарибовка — ул. Совхозная, пер. Совхозный;
  • п. Березовка;
  • п. Вольный;
  • п. Канторовичи;
  • п. Отчаянный.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».